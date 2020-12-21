В Санкт-Петербурге сегодня, 21 декабря, стартует международный турнир по плаванию «Кубок Сальникова». Соревнования продлятся два дня.

В турнире примут участие лидеры сборной России по плаванию, среди которых чемпионы мира Евгений Рылов, Анастасия Фесикова и Антон Чупков, призеры ЧМ Олег Костин, Дарья Васькина и Владислав Гринев, а также многие другие российские пловцы.

На официальном сайте турнира также оглашён список иностранных спортсменов, которые смогут принять участие в соревнованиях. В «Кубке Сальникова» помимо лидеров сборной России принимают участие 28 спортсменов из разных стран, среди которых 13 представителей Беларуси, один пловец из Франции, по трое участников из Германии и Словакии, четверо представителей Молдовы, двое пловцов из Киргизии и Латвии.

Зрителей на соревнованиях не будет в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.