Бесплатные пригородные поезда «Лыжные стрелы» для любителей лыжных прогулок из Петербурге будут запущены с 17 января 2021 года.

Об этом сообщает АБН. Ожидается, что завершится сезон лыжных стрел 20 марта 2021 года. Бесплатные электрички будут отправляться с двух вокзалов — с Финляндского и с Московского. Первое направление — станция Орехово, Приозерский район Ленинградской области, второе — станция Шапки, Тосненский район.

Отмечено, что в сезоне запланировано 10 электричек: 17, 23, 31 января, 7, 14, 20, 28 февраля и 6, 14, 20 марта. Они будут выпущены на линию в зависимости от погоды и эпидемиологической обстановки.

За специальными бесплатными билетами на «Лыжные стрелы» нужно обращаться в отделы физической культуры и спорта администраций районов Санкт-Петербурга.