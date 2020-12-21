Кубок мира по биатлону взял паузу до Нового года, первые четыре этапа позади. За это время мы вновь вспомнили, что синонимом слова «биатлон» уже давно ходит «разочарование».

В это межсезонье тренерский штаб сборной России обновился почти полностью, а также произошли перемены и в руководстве: ненавидимый многими Владимир Драчев покинул пост главы СБР. Новые тренеры, новый подход к занятиям и лыжной технике, новая работа со СМИ — все это заставляло верить в то, что нас ждет подъём после спада в прошлом сезоне…

Но увы и ах. В прошлом сезоне, похоже, и был подъём.

Сейчас команда выступает хуже, чем на старте прошлого сезона: тогда Елисееву и Мироновой удалось зацепить по медали в личных гонках, на подиум заезжали команды и в эстафете. Затем — лютый провал вплоть до чуда Александра Логинова на чемпионате мира. Что касается результатов в целом, в прошлом сезоне мужчины заезжали в топ-10, но могли останавливаться в шаге от пьедестала, женщины чаще попадали в топ-20. Сейчас наши успехи ограничиваются двумя попаданиями Логинова на 10-е место, женщины обосновались на 20-30-х местах.

Настоящий шаг назад несмотря на воодушевляющее межсезонье с разговорами об оттачивании техники и хорошо проведённых сборах.

Чем отличается та команда от команды сегодняшнего дня? Год назад вокруг сборной постоянно витали какие-то отговорки — то техники у сборной нужной нет и лыжи не едут, то терапевтические исключения вокруг у всех кроме сборной России и так далее. Много раз в прессе выступал сам глава СБР Владимир Драчев, пытаясь выгородить команду и ее ошибки, но потом за это и поплатился, оставив должность.

Что говорит сборная России-2020? На что натренировали, то и получаем. Команда пытается сохранить настрой даже несмотря на 39 гонок без медалей. Тренеры откровенно заявляют о том, что сегодняшние результаты — это то, на что спортсмены наработали. А как это они, спрашивается, тогда работали? Лидеры на самоподготовке — еще одна боль: у Александра Логинова откровенно разладилась стрельба стоя, Лариса Куклина зацепила череду неудач и весь прогресс в межсезонье пошел ко дну.

Пусканием пыли в глаза теперь занимается исключительно Дмитрий Губерниев: и варежку пожевал в прямом эфире «Матч ТВ», и ботинок пообещал съесть — если наши биатлонисты пробьют серию из 50 гонок без медалей, и награду объявил — 100 тысяч рублей для первого российского биатлониста, который попадёт на подиум после этой безнадёги.

Для сравнения — биатлонист с медалью Кубка мира получает за нее 9 тысяч евро (чуть более 800 тысяч рублей но нынешнему курсу). Занявший 10-е место в масс-старте Александр Логинов и то получил больше в два раза — 2500 евро или около 200 тысяч рублей. Так что подобными подарками спортсменов не мотивировать, это скорее пиар-акция самой программы Губерниева и попытка отвести фокус с выступления спортсменов на неожиданную выходку.

Владимир Драчев же теперь откровенно критикует команду в прессе, совершенно не стесняясь своих слов. «Всю эту командочку надо гнать пинком под одно место», — говорит он о главном тренере Валерии Польховском и руководстве СБР. А по результатам получается, что Драчев и не был главным виновником прошлогоднего провала — в команде что Драчев, что Майгуров, что Каминский, что Белозеров, что Шашилов, что Норицын — в положительную сторону пока что не меняется ничего.

На Новый год каждый биатлонист сборной России явно загадает хорошую стрельбу и улучшение физической формы. Но лучше бы вместо этого кто-нибудь дал правдивый ответил на вопрос, из-за чего сборная уже который год сидит на дне. Может быть, это чудо нашей команде и поможет.