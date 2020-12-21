На утро понедельника, 21 декабря, известно о 29 350 новых случаях коронавируса за последние сутки, зафиксированных во всех регионах Российской Федерации.

За прошедший день 493 человека скончалось от коронавируса, полностью выздоровело и было выписано 19 705 человек.

По всей стране за все время пандемии было проведено 86,3 миллионов тестов на коронавирус, а также выявлено 2 877 727 случаев заражения. Выздоровело из них 2 295 362 человека, еще 51 351 человек скончался от коронавируса.

В Москве за последний день стало известно о 7797 новых случаях, в Санкт-Петербурге — 3752 новых заболевших.

В мире число заболевших коронавирусом уже превысило отметку в 77 миллионов человек. Лидер по числу зараженных — США (18,26 млн случаев), на втором месте — Индия (10,056 млн случаев), третьей идет Бразилия (7,2 млн)