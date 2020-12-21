Расписание чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске 2021. Инфографика Nevasport

Расписание чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске 2021. Инфографика Nevasport

Уже в четверг, 24 декабря, в Челябинске на арене «Трактор» начнётся чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске.

Жеребьевка выступлений в ритм-танце и коротких программах состоится накануне первого дня выступлений — 23 декабря.

В первый день, 24 декабря, с короткими программами выступят мужчины и спортивные пары, а танцевальные пары покажут ритм-танцы. В пятницу, 25 декабря, будут разыграны комплекты наград в танцах и мужском одиночном катании, борьбу за медали с короткой программы начнут женщины.

В субботу, 26 декабря, мы узнаем обладателей наград в женском одиночном катании и в парном катании.

Полное расписание выступлений фигуристов на ЧР в Челябинске представлено в инфографике Nevasport: