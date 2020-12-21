Глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков подтвердил снятие Дмитрия Алиева с чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске.

Слова Горшкова цитирует портал РИА Новости.

«Дмитрий Алиев не будет выступать (на чемпионате России), врачи ему пока не разрешают», — сказал Горшков. Ранее Алиеву была диагностирована пневмония.

Ранее фамилия Дмитрия Алиева исчезла из списка тренировочных групп на чемпионат России в Челябинске. Соревнования будут проводится с 24 по 27 декабря на арене «Трактор».

Напомним, в прошлом году именно Дмитрий Алиев стал чемпионом России в мужском одиночном катании. Фигурист выиграл турнир в Красноярске, вторым стал Артур Даниелян, третьим — Александр Самарин.