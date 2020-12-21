Российская биатлонистка Анастасия Гореева поделилась впечатлениями от своего дебютного выступления на Кубке мира. Спортсменка провела в команде четыре этапа в сезоне-2020/21.

В своем «Инстаграме» Гореева подвела итоги своих выступлений. «Да, что-то получилось, что-то не очень, но в целом я считаю, что для начала не все так плохо», — написала биатлонистка, подчеркнув, что получила массу эмоций и набралась опыта в гонках.

«А еще я научилась реально получать удовольствие от гонок, и на последние две гонки я выходила как на праздник», — отметила Гореева, поблагодарив тренерский штаб за шанс проявить себя, однако ее результатов не хватило для закрепления в основной команде.

«На этом этапе Кубок Мира заканчивается для меня. И сейчас я собираю чемоданы и переезжаю на новогодний сбор в Сочи, затем приму участие в Кубке IBU», – заключила Гореева.