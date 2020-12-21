Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выступил с критикой тренерского штаба сборной России по биатлону.

Слова Васильева цитирует портал РИА Новости. По словам эксперта, физическое состояние спортсменов вызывает вопросы, а разрешение на самостоятельную подготовку было большой ошибкой.

«Тренерский коллектив, который у меня вызывал большой скепсис изначально, себя сейчас и проявляет. Эти старшие тренеры — не те люди, которые должны тренировать национальную команду», — сказал Васильев, добавив, что один тренер никогда не работал с биатлонистами и сразу стал старшим тренером сборной, а другой работал с регионами и не был тренером сборной России даже на юношеском уровне.

«Их назначения — странные вещи, и они явно шли в разрез логике. К сожалению, я не вижу никакой перспективы в этом составе», — сказал Васильев.