Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о проблемах российского биатлониста Александра Логинова со стрельбой в сезоне-2020/21 на Кубке мира.

В интервью РИА Новости Васильев предложил Логинову тренироваться самостоятельно, но в составе сборной команды либо найти личного тренера по стрельбе, который бы ездил с ним на сборы.

По словам Васильева, за работой Логинова на огневом рубеже нужно следить. «Сейчас он допускает ошибки, которые, очевидно, образовались в процессе подготовительного периода. Сформировались они из-за того, что он не видит себя со стороны, а тренера по стрельбе рядом нет», — заключил Васильев.

Напомним, из-за плохой стрельбы Александр Логинов зашел на штрафной круг в эстафете на этапе КМ в Хохфильцене, а также лишь дважды попал в топ-10 по итогам первых четырех этапов КМ.