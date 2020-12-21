Елена Вяльбе во время мужского марафона на ЧМ в Зеефельде. Фото: скрин Матч-ТВ

Елена Вяльбе во время мужского марафона на ЧМ в Зеефельде. Фото: скрин Матч-ТВ

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о своем отношении к членам мужской сборной России по лыжным гонкам.

Слова Вяльбе цитирует сайт «Матч ТВ». Глава ФФККР Вяльбе отметила, что в мужской команде есть лидер Александр Большунов, также хорошо показали себя Андрей Мельниченко и Артем Мальцев.

«Нет такого, что я люблю одного или другого больше, на кого-то могу просто меньше ругаться. Все спортсмены для меня в команде одинаковые», — отметила Вяльбе, добавив, что надо дождаться чемпионата мира, поскольку это самый главный старт в сезоне для всех лыжников.

«Уверена, что Большунов настраивается на самое серьёзные места. Конечно, хочу чтобы осуществилась главная мечта и болельщиков, и тренеров, и самого Саши, — золотая медаль с ЧМ», — сказала Вяльбе.

Чемпионат мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе стартует в конце февраля 2021 года.