Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала мнение о том, кто её разочаровывает в нынешней женской сборной России, а кто радует.

В интервью «Матч ТВ» Вяльбе поставила команде «четверку», а также отметила, что есть те, кто в большей степени ее радовал на старте сезона, и те, кто огорчил.

«Радуют, в первую очередь, мамы, которые вернулись в команду после декрета. Что касается нашего лидера Натальи Непряевой, то она меня больше пока разочаровывает», — отметила глава ФЛГР, добавив, что Непряева долго входит в форму и разбегается.

«Есть моменты, когда я вижу, что она себя бережет. Этого быть просто не должно. Она должна бороться за золото. У нее мотор — она настоящая машина», — отметила Вяльбе, подчеркнув, что дела могут поменяться, если Непряева влюбится.

Также Елена Вяльбе добавила, что Наталья Непряева — это единственная девушка из сборной России, которая на равных может бороться с Терезой Йохауг.