Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков высказался о том, почему невозможно перенести чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске на более поздний срок.

Слова Горшкова цитирует портал «Спорт день за днем». По мнению главы ФФККР, во-первых, перенос сложно с технической точки зрения, а во-вторых нет никакой гарантии, что к февралю или к концу января не заболеет кто-то другой.

«Там же все организовано. Мы обсуждали все варианты. Уже народ поехал на чемпионат России. Куда переносить?» – заключил Горшков.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 24 по 27 декабря. С турнира уже снялись действующие чемпионы России Дмитрий Алиев и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.