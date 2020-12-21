Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско получил дисквалификацию на три матча чемпионата России за поведение на игре против «Сочи» в матче 18-го тура РПЛ.

Об этом сообщает портал «Чемпионат». Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение отстранить тренера «Спартака» на 3 игры РПЛ, а также оштрафовать на 50 тысяч рублей. Также аналогичный денежный штраф получил Дмитрий Бородин, тренер вратарей «Сочи».

Тедеско показывал жесты в сторону скамейки запасных, случилась перепался с тренером «Сочи» Бородиным, которого немец позже обвинил в расизме. После игры случилась потасовка с участием Доменико Тедеско, вратаря «Сочи» Сослана Джанаева и других игроков команд.

Полузащитник «Сочи» Жоазиньо, которому приписывали стычку с Андреасом Хинкелем, был признан невиновным.