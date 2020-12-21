Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин объяснил, почему Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с чемпионата России, но примут участие в новогоднем шоу «Аленький цветочек».

Слова Жулина цитирует портал Sport24. По словам эксперта, коронавирусом Синицина и Кацалапов не болели, но перенесли сильную простуду. Также тренер отметил, что участие танцевальной пары в шоу согласовано с генеральным директором Федерации фигурного катания России Александром Коганом.

«Это не соревнования, а каток 20 на 40 и легкие показательные номера. Соревнования и шоу — разные вещи. «Аленький Цветочек» попроще, чем чемпионат России», — сказал Жулин.

Напомним, шоу «Аленький Цветочек» пройдет на Красной поляне в Сочи, спектакли будут проходить с 30 декабря по 7 января. Чемпионат России состоится в Челябинске с 24 по 27 декабря.