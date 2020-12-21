Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о том, что состав его группы на чемпионате России в Челябинске может поменяться из-за последствий перенесенного некоторыми фигуристами коронавируса.

Слова Мишина цитирует агентство ТАСС.

«Моя группа тренируется, но последствия коронавируса в ряде случаев могут внести поправки», – отметил Мишин. Ранее в группе коронавирусом переболели Елизавета Туктамышева и юниор Глеб Лутфуллин. Анастасия Гулякова и Михаил Коляда недавно перенесли простуду.

Сейчас группа Алексея Мишина проводит сбор перед ЧР в Новогорске. Соревнования стартуют в Челябинске 24 декабря, на турнире выступят Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анастасия Гулякова, Михаил Коляда и Евгений Семененко.