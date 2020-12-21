Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон впервые сумела попасть в число призеров биатлонной гонки.

Информацию об этом сообщает портал Expressen. Спортсменка перешла из лыж в биатлон по окончании сезона-2020/21.

Нильссон попала в топ-3 по итогам тестовых соревнований в шведском Эстерсунде, она пробежала спринтерскую гонку с одним промахом на лёжке. Также лыжница чисто прошла второй рубеж, отстреляв из положения стоя на ноль (впервые в карьере на соревнованиях).

Выиграла соревнования Элизабет Хёгберг, отставание Нильссон от результата лидера составило 42 секунды. В предыдущей гонке Нильссон допустила больше промахов, запуталась на трассе и смогла занять лишь 13-е место из 20 участниц.

В январе 2021 года Стина Нильссон планирует поучаствовать в гонках на этапах Кубка IBU.