Пресс-служба команды Формулы-1 «Альфа Таури» опубликовала ролик с забавными моментами с участием бывшего пилота команда Даниила Квята.

Видео можно увидеть на официальном ютуб-канале команды.

«Познакомьтесь с настоящим Даниилом Квятом! Несколько лет мы весело путешествовали по миру с нашим любимым русским, поэтому собрали все лучшие моменты из-за кулис Гран-при», — говорится в подписи к видео.

«Нам будет не хватать этого поведения, спасибо за весёлое время, Даня!» — отметила пресс-служба команды.

Напомним, Даниил Квят покинул команду «Альфа Таури» по окончании сезона-2020. В следующем сезоне он не будет выступать в «Формуле-1», однако официально не заявил об окончании карьеры в королевских гонках. Место Квята в «Альфа Таури» занял Юки Цунода.