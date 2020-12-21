Петербургский СКА сыграет сегодня, 22 декабря, с московским ЦСКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

«Армейское» дерби состоится в Санкт-Петербурге на арене «Ледового дворца». Начало игры назначено на 19:30 по московскому времени.

В текущем розыгрыше ЦСКА и СКА сыграли один матч в Москве. Встреча прошла в октябре и завершилась победой ЦСКА со счетом 3:1. Авторами заброшенных шайб стали Михаил Науменков и Константин Окулов (дубль), за СКА отличился Кирилл Марченко.

В турнирной таблице Западной конференции на данный момент лидирует ЦСКА: команда набрала 59 очков за 37 туров. Подопечные Валерия Брагина сыграли также 37 матчей в регулярном чемпионате и набрали 51 очко, пока это второе место в таблице конференции и третье в общем зачете.