Бывший футболист «Зенита» и капитан сборной России Андрей Аршавин оценил дисквалификацию главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на три игры по итогам заседания КДК.

Аршавин считает, что Тедеско не расстроен, «Спартак» уже привык играть без тренера на скамейке. По словам Аршавина, приняли достаточно стандартное решение.

«На мне поведение Тедеско сказалось бы негативно. Он очень истерично проявляет свои эмоции. Хорошо, что ограничивают тренерскую зону. Он бы наматывал больше километров, чем футболисты. Это говорит о неуверенности», — приводит слова Аршавина сайт «Матч ТВ».

Напомним, что Тедеско затеял конфликт с «Сочи» после поражения его команды со счетом 0:1 в 18-м туре РПЛ.