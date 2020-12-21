Главный арбитр встречи 18-го тура российской Премьер-лиги «Сочи» — «Спартак» Игорь Панин будет отстранен от работы на неопределенный срок.

Как утверждает «Спорт-экспресс», через несколько часов после встречи в Сочи Панин видели в одном из отелей города пьющим спиртноев компании представителей южного клуба.

В РФС такое проявления арбитра считают неприемлемым, нарушающим внутренний кодекс судейства. Сообщается, что Сам Панин отрицает произошедшее.

Встреча между «Сочи» и «Спартаком» прошла 12 декабря и завершиласб победой хозяев поля со счетом 1:0. После матча«Спартак» обращался в РФС для оценки решений Панина в эпизодах с неназначением пенальти в ворота «Сочи» на 45-й и 54-й минутах матча. В РФС посчитали решения рефери верными.