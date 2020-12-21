Подошёл к концу последний глобальный турнир в 2020 году по CS:GO, в котором выступали лучшие команды мира. Призовой фонд чемпионата составлял 500 000 долларов.

Датский коллектив Astralis одержал победу в гранд-финале онлайн турнира IEM Global Challenge 2020 против североамериканской команды Team Liquid. Для Лукаса gla1ve Россандэра данная встреча прошла без особых потрясений, и датчане выиграли своих соперников со счётом 3-0.

Inferno: Astralis 16 — 11 Liquid

Overpass: Astralis 16 — 11 Liquid

Dust2: Astralis 16 — 10 Liquid

Победители забрали себе 200 тыс долларов призовых, а проигравшие довольствуются вдвое меньше результатом.

Путь к финалу для Astralis проходил через российский клуб Natus Vincere, где датский ростер выиграл соперников со счётом 2-1 в близкой борьбе. Liquid же сражались с BIG и одолели их с результатом 2-0.

IEM Global Challenge 2020 проходил в онлайн-формате с 15 по 20 декабря среди восьми коллективов европейского и американского региона с призовым фондом в размере 500 000 долларов.

BIG и Natus Vincere заняли 3-4 место и получили на свой счёт 50 000 долларов, а FURIA и французский коллектив Vitality расположились на 5-6 месте. Хуже всего выступили Heroic и Complexity, заняв 7-8 место и по 20 000 долларов на команду.

Лучшим игроком турнира, согласно статистике HLTV стал 20-летний киберспортсмен Матьё ZywOo Эрбо. Он имеет рейтинг 1.40 за восемь сыгранных встреч. Среди победителей IEM Global Challenge 2020 лучим стал Николай device Ридс с рейтингом 1.26 за 13 сыгранных карт.