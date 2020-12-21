В 14 туре английской Премьер-лиги «Челси» будет принимать «Вест Хэм». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 21 декабря. Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.

«Челси»

Клуб из Лондона уже давно доказал всем, что имеет право находиться на первой строчке в групповой стадии Лиги чемпионов. В конце осени «Челси» встретились с сильным соперником «Тоттэнхэмом», однако результат встречи был безголевым. Далее, в начале декабря на гостевых трибунах клуб встретился с «Севильей» и разгромил их со счётом 4-0.

После чего, футболисты встретились с «Лидсом» и расправились с ними со счётом 3-1. В рамках домашнего матча «Челси» выпустили второй состав против «Краснодара» и сыграли с ним с ничейным результатом 1-1.

Последние встречи для клуба не увенчались успехом, сперва клуб проиграл против «Эвертона» со счётом 0-1, а за тем и против «Вальверхэмптону» (1-2).

«Вэст Хэм»

«Вэст Хэм» в свою очередь также достаточно успешно провели ноябрь, выиграв в свою копилку три матча в ряд. Спеква клуб обыграл «Фулхэм» со счётом 1-0, а затем справился с «Шеффилдом» с аналогичным результатом. В конце месяца футболисты встретились с «Астон Виллой» и завершили её также своей победой со счётом 2-1.

Декабрь для клуба начался с поражением в домашних трибунах против «МЮ» со счётом 1-3, а затем на выезде вырвали волевую победу в матче с «Лидсом» со счётом 2-1, отставая изначалтьно по всем показателям.

Прогноз и ставки

На победу «Челси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.49, на ничью — 4.70, а на победу «Вест Хэм» — 6.20.

Эксперты считают, что в сегодняшнем матче «Челси» выступают коллективом на голову выше, однако «Вест Хэм» точно не стоит списывать со счётов, поэтому предлагают рассмотреть ставку победу «Челси» и обе забьют с коэффициентом 2.42.