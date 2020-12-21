Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Петтер Нортуг был приговорен к семи месяцам тюремного заключения.

Как сообщает NRK, Нортуг будет отбывать наказание за безрассудное вождение автомобиля, которое он снимал на мобильную камеру. Кроме того, спортсмен инкриминируют хранение наркотиков.

Также известный норвежский лыжник навсегда лишен права управлять автомобилем. На практике права могут вернуть, то только спустя пять лет после нарушения. Обсудив дело со своим адвокатом, Нортуг согласился с материалами дела.

Напомним, что инцидент на дороге произошел 13 августа, Нортуг вел машину и превысил скорость на лишние 58 км/ч. У спортсмена изъяли водительское удостоверение и заподозрили его в принятии наркотиков, а затем при обыске дома обнаружили некоторое количество наркотических веществ.