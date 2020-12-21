Футбольный клуб «Сочи» выходил на контакт с бывшим генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым на предмет назначения на такую же позицию в южном клубе. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, не связанные друг с другом.

Напомним, что Газизов был назначен на пост генерального директора «Спартака» прошлым летом, а в декабре его отправили в отставку. Ранее до прихода в «Спартак» менеджер долгое время работал в «Уфе».

На данный момент пост генерального директора «Сочи» занимает Дмитрий Рубашко. «Сочи» с 33 очками в 19 турах занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Спартаку» с 35 очками, ЦСКА с 37 баллами и «Зениту», у которого 41 очко.