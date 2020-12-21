Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил высказывания бывшего рулевого Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва, который подверг критике руководство национальной команды.

По мнению Васильева, Драчёв пытается переложить с больной головы на здоровую. Васильев отметил, что работают в нынешнем штабе тренеры, которые являются его ставленниками. А критика от Драчева очень странно выглядит.

Васильев подчеркнул, что понимает, Драчев пытается оправдаться за свою работу. Но считает, что это абсолютно бесполезно.

«Попытка оправдаться – бесполезная, она ни к чему не приведёт, Драчёву лучше просто молчать. Все специалисты прекрасно понимают, из-за кого наш биатлон находится в таком состоянии», — приводит слова Васильева «Р-Спорт».

Напомним, что сборная России продолжает бить все рекорды по количеству проведенных гонок без медалей (39).