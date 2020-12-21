Бывший наставник сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал антирекордную серию российских биатлонистов, которые не поднимались на пьедестал в гонках Кубка мира уже 39 стартов кряду.

«Прежде всего такая серия давит на тренеров. Руководство тоже находится в напряжении, что сказывается и на работе тренеров, от которых требуют результата», — цитирует Хованцева ТАСС.

Хованцев отметил, что даже безмедальные выступления бывают разные. По его мнению, когда за четыре этапа есть единичные случаи попадания в десятку, выступление команды в декабре дает тревожный сигнал.

Напомним, что последнюю награду сборная России завоевала на чемпионате мира — Александр Логинов взял бронзу в гонке преследования 16 февраля.