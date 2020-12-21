Андрей Рублев определился со спарринг-партнерами на время нахождения на карантине в Австралии. Как сообщает Marca, игроки, принимающие участие в австралийских соревнованиях на старте сезона, будут вынуждены провести две недели на карантине.

Как сообщает источник, в течение первой недели россиянин будет тренироваться в паре с немцем Александром Зверевым. На второй неделе он будет работать с австрийцами Деннисом Новаком и Домиником Тимом.

Ранее стало известно, что Даниил Медведев на время карантина в Австралии будет работать с испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Карен Хачанов будет работать с британцем Кайлом Эдмундом.

Отметим, что сезон в ATP-туре начнется 5 января турнирами в Делрэй-Бич и Анталье. 31 января в Мельбурне пройдут два турнира, 1 февраля там будет ATP Cup. Открытый чемпионат Австралии стартует 8 февраля.