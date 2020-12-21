Российский фигурист и чемпион Европы Дмитрий Алиев рассказал, почему снялся с чемпионата России по фигурному катанию. В декабре Алиев сдал положительный тест на коронавирус и пропустил этап Кубка России в Москве.

Алиев написал в инстаграме, что очень сожалет о том, что не может выступить на грядущем чемпионате России.

«Я пробовал и надеялся, что после болезни у меня не уйдет форма и не будет истощения организма. К сожалению, за пять дней мне не удалось привести себя в рабочее состояние, чтобы биться так, как я хочу! Я пытался обмануть природу, но она оказалась мудрее», — написал Алиев.

Фигурист поблагодарил всех за поддержку и пожелал беречь себя и свое здоровье. Алиев пожелал всем выступить достойно, а своим друзьям пожелал успеха и удачи.

Напомним, что чемпионат России состоится т в Челябинске с 23 по 27 декабря.