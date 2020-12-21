21-летний голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов связал себя законным браком. В официальном аккаунте «Краснодара» приводятся поздравления в адрес вратаря и его возлюбленной Анастасии.

«Матвей Сафонов больше не холостяк! Поздравляем Матвея и его избранницу Анастасию с бракосочетанием! Желаем молодым любви и счастья!» — поздравляет клуб.

«Это был лучший день. Спасибо еще раз всем, кто разделил с нами этот день», — написала супруга Матвея.

Сафонов выступал за сборные России разных возрастов, начиная с команды U-15. За молодежную сборную страны вратарь сыграл десять матчей.

Соглашение футболиста с клубом действует до 30 июня 2023 года, а его трансфер оценивается в 11 миллионов евро.