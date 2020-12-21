Руководитель Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о взаимодействии лыжников с тренерским штабом.

Вяльбе рассказала, что конкуренция должна быть на каждой тренировке. А принимать решение деолжен тренер. В том числе давать план подготовки и за эту подготовку отвечать.

«Если же спортсмен начнёт диктовать наставнику свои условия, это на 100% неправильно. Хотя сейчас мне порой кажется, что у нас Сергей Устюгов пытается руководить Маркусом Крамером», — цитирует Вяльбе RT.

Вяльбе также подчеркнула важность спортивного режима.

Ранее высказала мнение о том, кто её разочаровывает в нынешней женской сборной России, а кто радует.