13-летний ученик группы тренера Этери Тутберидзе Марк Лукин выполнил на тренировке каскад из четверного сальхова и тройного тулупа. Видео спортивного упражнения опубликовано на странице команды Тутберидзе в инстаграме

«Марк Лукин. 4 сальхов + 3 тулуп. #двигаемсявперёд», — подписано видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Teamtutberidze (@teamtutberidze_official)

Отметим, что Лукин работает в группе Тутберидзе с десяти лет. Ранее он тренировался у Александра Волкова. Марк является бронзовым призёром шоу «Ледниковый период. Дети». В прошлом году Лукин стал прыгать четверной тулуп.

В нынешнем сезоне Лукин четыре раза побеждал на соревнованиях в своей возрастной группе. Среди его призов — Кубок Москвы. На первенстве России занял второе место. В нынешнем сезоне Лукин уже выигрывал на первом этапе Кубка Москвы и статоновился бронзовым призёром чемпионата Москвы.