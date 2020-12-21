Сборная России по хоккею выиграла первый турнир под руководством Валерия Брагина. Это был второй этап Евротура. После того, как российская молодежка задорно разнесла взрослых на Кубке Карьяла, нынешнее выступление сборной России смотрится менее эффектно. Хотя по результату все очень прилично: шведы обыграны по буллитам, а чехи и финны — уверенно и в основное время.

Но больших выводов по этой сборной Брагина делать не стоит — все покажет чемпионат мира. Сейчас можно отметить, что Брагин собрал в своей команде сборную молодежек. В команде сразу 17 хоккеистов, которые проходили через молодежные чемпионаты мира, работая с нынешнем наставником взрослой команды.

Собственно, для это цели Брагин и назначался на этот пост. Чтобы аккумулировать всю ту работу, которую проделал за много лет. Он знает всех этих ребят. А все эти игроки знают его требования, метод работы и прочие детали процесса. С помощью этой слаженности Россия и решила задачу по результату. Сколько из этих ребят поедет на чемпионат мира в мае?

Этот турнир станет мерилом. Интересно, как Брагин решит проблему сочетания игроков НХЛ и нынешних хоккеистов сборной. Хотя те сборники, которые играют за океаном, также прошли через систему молодежных сборных Брагина. Они являлись лидерами этих команд — Тарасенко, Кузнецов, Панарин, Орлов. И далее по списку.

Больших проблем у этой сборной России под руководством Брагина нет. Но это пока что витрина. Сущность это команды узнаем попозже. Нужно ждать соперника посильнее, чтобы проверить силу этой сборной молодежек.