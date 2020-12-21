Арбитры из бригады Сергея Иванова перед игрой 19-го тура РПЛ «Тамбов» — «Урал» (1:1) употребляли водку в ресторане Balcon в Саранске. Видео-ролик «бухача» опубликован в телеграм-канале «Честность не порок».

Источник раскрывают, что рефери поединка, находясь командировке, пили алкоголь 17 декабря. Это примерно в 19:50 по местному времени. Таким образом, водка была залита в огранизм за сутки до начала матча, на котором предстояло работать бригаде рефери.

Ранее сообщалось, что арбитр матча «Сочи» — «Спартак» Игорь Панин будет отстранён из-за того, что выпивал в одном из отелей Сочи в компании сотрудников южного клуба. РФС считает такое поведение нарушающим кодекс аррбитров. Судья не признает своей вины.