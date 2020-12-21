Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров получил травму. Лучший игрок России в НХЛ чувствует боли в бедре. Из-за этого Кучеросв может пропустить некоторый отрезок времени. Напомним, что новый сезон НХЛ стартует 13 января.

Клуб Кучерова«Тампа» может использовать повреждение нападающего в решении вопроса с потолком зарплат. Доходы Кучерова составляют 9,5 миллиона долларов в год.

Если Кучерова поместят в долгосрочный список травмированных, клуб освободит себе место в платежной ведомости. Из-за потолка зарплат у «молний» продолжают находится без контрактов защитник Эрик Чернак и форвард Энтони Чирелли.

Ранее Кучеросв стал лучшим среди российских игроков в НХЛ, заняв пятое место среди всех хоккеистов лиги.