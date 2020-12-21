Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая выразила мнение относительно перспектив Камилы Валиевой на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

По словам Слуцкой, в юниорах Валиевой давно уже делать нечего, поскольку она выиграла все, что только можно.

Слуцкая видит, что фигуристка осваивается во взрослой компании: техническая и артистическая составляющие у нее сейчас на самом высоком уровне.

«На пятом этапе Кубка России она набрала рекордные баллы, но мне кажется, что рекорды надо бить на соревнованиях с более серьезной конкуренцией. Я никому не хочу выписывать карт-бланш, но с таким уровнем катания место на олимпийском пьедестале будет для нее вполне реальным», — приводит слова Слуцкой Team Russia.

Ранее стало известно, что Камила Валиева планирует исполнить тройной аксель на чемпионате страны. Ранее она включила его в свое выступление на пятом этапе Кубка России в Москве.