Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов допустил вероятность возвращения в команду нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

«Вернуть или не вернуть… Ну попытаемся, наверное. Хотя тут уже аренда будет», — сказал Федотов в эфире «Радио Маяк».

По словам Федотова, никаких предпосылок по травматизму в карьере Кокорина не наблюдалось. Федотов считает, что этот момент нужно пережить.

Напомним, что Кокорин перешел в «Спартак» летом по окончании контракта с «Зенитом». Прошлый сезон он завершал в «Сочи» на правах свободного агента. В этом сезоне Кокорин провел десять матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил два гола с пенальти и две голевые передачи.