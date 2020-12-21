Российская биатлонистка Кристина Резцова призналась, что скрывала свое положение от тренеров сборной и от матери — Анфисы Резцовой.

По словам Резцовой, она узнала о беременности гораздо раньше чемпионата России — это было в начале июня. У спортсменки была мысль выступить на летнем чемпионате. Она целенаправленно поехала на сбор, но лишь первую неделю могла стрелять лёжа, а потом уже нет.

«Даже маме я сообщила буквально за пару недель до чемпионата России. Боялась, что она скажет где‑нибудь в интервью, и получилось бы совсем некрасиво», — приводит слова Резцовой «Р-Спорт».

Резцова отметила, что не говорила тренеру Шашилову, сказав только Загурскому. Сразу сообщила только личному тренеру, с которым у нее с детства очень тёплые отношения.