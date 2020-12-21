Бывший руководитель скаутской службы «Зенита» Антон Евменов вспомнил подробности перехода в петербургский клуб форварда «Барселоны» Малкома.

По словам Евменова, «Зенит» выиграл чемпионство — клубу нужно было стартовать в групповом турнире Лиги чемпионов.

«Сразу же подписали крайнего защитника Дугласа Сантоса, и, я так понимаю, осталась внушительная сумма денег. И тут появился молодой бразилец, игрок «Барселоны». Возможно, здесь были какие-то аналогии с переходом Халка», — отметил Евменов в эфире программы «Инсайдеры».

23-летний Малком перебрался из «Барселоны» в «Зенит» летом 2019 года за 40 миллионов евро. В текущем сезоне РПЛ бразилец сыграл 15 матчей, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.