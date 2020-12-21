Двукратная чемпионка России Анна Щербакова имеет проблемы с подготовкой к первенству России, которое стартует в четверг, 24 декабря, в Челябинске.

16-летняя спортсменка отметила, что пока ни разу полностью не исполняла свои короткую и произвольную программы после болезни в середине ноября.

По словам Щербаковой, пик заболевания уже пройден, поэтому она вернулась к тренировкам. Однако работать в полную силу не получается.

«Отдельные элементы я тренирую без ограничений, но целиковые прокаты мы сейчас не делаем уже продолжительное время – может плохо сказаться. Когда я возвращалась после серьезных травм, не было такой спешки к конкретным соревнованиям, я восстанавливалась спокойно. Здесь я сама не позволю себе пропустить чемпионат России», – отметила Щербакова в интервью Первому каналу.

Напомним, что из-за болезни Щербакова была вынуждена сняться с этапа серии Гран-при в Москве. До этого она одержала две победы на этапах Кубка России в Сызрани и в Сочи.