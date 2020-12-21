В киберспортивной организации Team Liquid CS:GO состава могут произойти изменения в составе. Игрок Рассел Twistzz Ван Далкен может быть заменён на Габриэля FalleN Толедо. Данная информация была опубликована на портале Rush B Media.

Инсайдер заявил, что бразильский киберспортсмен уже тренировался вместе с североамериканской командой в середине осени. В тот момент Twistzz не выступал за состав из-за проблем со здоровьем.

FalleN долгое время выступал за MIBR, однако покинул коллектив в начале осени 2020 года из-за проблем с руководством. Остальное время киберспортсмен является свободным агентом.

Возможный состав Team Liquid:

Майкл Grim Винс

Джонатан EliGE Яблоновски

Джейк Stewie2k Йип

Кит NAF Маркович

Габриэль FalleN Толедо

Ранее игрок в CS:GO Фернандо fer Альваренга поделился информацией о том, что возможно будет выступать вместе со своим бывшим тиммейтом Габриэлем FalleN Толедо в одном коллективе. Киберспортсмен сказал, что они ждут решения контрактных обязательств c MIBR.