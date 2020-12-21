В киберспортивной организации Team Liquid CS:GO состава могут произойти изменения в составе. Игрок Рассел Twistzz Ван Далкен может быть заменён на Габриэля FalleN Толедо. Данная информация была опубликована на портале Rush B Media.
Инсайдер заявил, что бразильский киберспортсмен уже тренировался вместе с североамериканской командой в середине осени. В тот момент Twistzz не выступал за состав из-за проблем со здоровьем.
FalleN долгое время выступал за MIBR, однако покинул коллектив в начале осени 2020 года из-за проблем с руководством. Остальное время киберспортсмен является свободным агентом.
Возможный состав Team Liquid:
- Майкл Grim Винс
- Джонатан EliGE Яблоновски
- Джейк Stewie2k Йип
- Кит NAF Маркович
- Габриэль FalleN Толедо
Ранее игрок в CS:GO Фернандо fer Альваренга поделился информацией о том, что возможно будет выступать вместе со своим бывшим тиммейтом Габриэлем FalleN Толедо в одном коллективе. Киберспортсмен сказал, что они ждут решения контрактных обязательств c MIBR.
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