Французский киберспортсмен Матье ZywOo Эрбо продлил контракт со своей организацией Team Vitality по CS:GO до 2024 года. Данное обязательно было подписано ещё зимой 2020 года, однако в публичный доступ данная информация вышла только сейчас.

20-летний игрок выступает за Vitality на протяжении двух лет и за это время вместе с командой завоевал множество турниров. В 2020 он выиграл BLAST Premier: Spring 2020 European Showdown, IEM Beijing Season XV и BLAST Premier: Fall 2020.

Team Vitality

Ришар shox Папильон

Дан apEX Мадесклер

Cэдрик RpK Гойпуэ

Матье ZywOo Эрбо

Кевин misutaaa Рабье

Набиль Nivera Бенрлитом

Ранее комментатор и аналитик Федор KvaN Захаров поделился мнением о грядущих итогах главного игрока года по версии HLTV. Он предположил, что согласно статистике, заветный трофей первого места заберёт себе французский игрок Матье ZywOo Эрбо.