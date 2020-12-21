Россиянин Андрей Рублев был оценен Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) наиболее прогрессирующим теннисистом 2020 года.

В своей борьбе за награду 23-летний спортсмен обошел аргентинского теннисиста Диего Шварцмана, а также итальянца Янника Синнера и француза Уго Умбера.

Напомним, что Рублев завершил сезон восьмой ракеткой мира. Андрей стал лидером сезона по количеству завоеванных титулов, победив на турнирах в Вене, Санкт-Петербурге, Гамбурге, Аделаиде и Дохе.

Рублев впервые в карьере попал на Итоговый чемпионат АТР в Лондоне, где одержал одну победу в трех матчах и не вышел из группы.