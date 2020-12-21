Всероссийская федерация лёгкой атлетики заявила о дисквалификации четырёх представителей королевы спорта за нарушение антидопинговых правил.

Бегунья на 800 метров Анастасия Баздырева дисквалифицирована с 28 января 2018 года на 8 лет за применение рекомбинантного ЕРО

Бегунья Марина Пантелеева наказана на четыре года — с 21 мая 2020 по 20 мая 2024 года. Спортсменке вменяется применение станозолола. Все ее результаты с июня аннулированы.

Марина Поспелова дисквалифицирована на два года за использование рекомбинантного ЕРО. Срок её отстранения спорта уже закончился 2 сентября 2020 года.

Также дисквалифицирована толкательница ядра Олеси Свиридовой.