Канадский киберспортсмен в CS:GO Рассел Twistzz Ван Далкен поделился своими мыслями относительно ухода из состава Team Liquid. Он признался, что последние три года стали самыми важными в его профессиональной карьере игрока за всё время выступления на сцене.

Поздравляю Astralis с победой, я не хотел бы играть финал против другой команды, особенно в моем последнем матче за Team Liquid. Фанаты и та семья, которую я приобрел здесь за последние 3,5 года, пожалуй, самые важные воспоминания в моей карьере. Я расскажу о своем будущем в ближайшее время. Большое спасибо всем!

Ранее сообщалось, что в киберспортивной организации Team Liquid CS:GO состава могут произойти изменения в составе. Игрок Рассел Twistzz Ван Далкен может быть заменён на Габриэля FalleN Толедо. Данная информация была опубликована на портале Rush B Media.