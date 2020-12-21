Киберспортивная организация Fnatic может изменить свой шведский состав по CS:GO. Данную информацию опубликовал у себя инсайдер Ярек DeKay Льюис.

Инсайдер заявил, что никто в данный момент не планирует убирать игроков из состава, напротив, к ростеру присоединится шведский киберспортсмен Джек Стром Jackinho Мэттсон.

Jackinho играет на полупрофессиональном уровне с 2016 года, однако не появлялся ни в одном активном составе в период с 2017 по начало 2019 года.

Вернувшись в игру, он выступил за коллективы nerdRage, Visomvet и Prima Esport. С последнего шведский игрок ушёл только на прошлой неделе. Его основная роль AWP. За свою карьеру Jackinho успел заработать чуть менее $7,5 тыс. призовых.

Возможный состав Fnatic: