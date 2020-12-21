Олимпийский чемпион Алексей Ягудин пояснил, почему в феврале 2016 года женился на Татьяне Тотьмяниной.

Ягудин отметил, чтодо сих пор не понимает, зачем и почему они поженились. Ягудин отметил, что лет десять назад, может быть, по-другому оценивал бы Таню.

«Но сейчас могу сказать вот что: Таня для меня — как единственный в своём роде ценный экземпляр, другого такого в этой жизни не существует. Она для меня Красная книга. Да, я много чего делаю в жизни сам, но без Тани я был бы сейчас бомжом где-нибудь», — цитирует Ягудина сайт «Русского радио».

Ранее Ягудин подчеркнул, что многое в их отношениях определил секс.