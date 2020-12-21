Комментатор Фёдор KvaN Захаров поделился своим мнением относительно команды FaZe Clan в CS:GO. По словам Захарова, клуб так и не достиг звания команды и остался просто миксом, куда уходят игроки из разных регионов, если в местных ростерах появляются проблемы. Данной информацией комментатором поделился в твиттере.

Очень жаль что за столько лет FaZe так и остались просто миксом #1 , куда залетают скиловые типы типо Колда и Твиста, если в «домашней» команде всё плохо.

Ходят слухи, что игрок команды Team Liquid Рассел Twistzz Ван Далкен может присоединиться к европейскому ростру FaZe Clan в роли основного игрока.

Ранее Федор KvaN поделился мнением о грядущих итогах главного игрока года по версии HLTV. Он предположил, что согласно статистике, заветный трофей первого места заберёт себе французский игрок Матье ZywOo Эрбо.