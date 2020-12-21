«Зенит» вновь претендует на аргентинского нападающего Кристиана Павона.

Как сообщает аргентинская газета La Banda Deportiva, «Зенит» заменит Дриусси другим аргентинцем, ведя переговоры о трансфере Кристиана Павона.

Два года игрок группы выступает за «Лос Анджелес Гэлакси» на правах аренды, но с 1 января его аренда завершается — Павон вернется в «Бока Хуниорс», которые готовы продать игрока.

Напомним, что «Зенит» хотел Павона еще летом 2017-го, когда в клуб пришел Роберто Манчини. Тогда селекционный отдел петербуржцев во главе с Константином Сарсания вел переговоры по Себастьяну Дриусси, Эмильяно Ригони и Кристиану Павону. В итоге, в «Зенит» перешли только первые двое, а Павона «Зенит» решил не покупать — не договорились по сумме трансфера. По иронии судьбы, Дриусси и Ригони не попали в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира в России, а вот Павон оказался в составе и даже выходил в основном составе.

Сообщается, что сейчас Павон все же может оказаться в «Зените», сине-бело-голубые предлагают за Кристиана 15 миллионов евро, в «Боке» готовы принять предложение, а сам игрок хочет переехать в Европу.