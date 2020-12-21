Киберспортсмен в Dota 2 Игорь iLTW Филатов высказался относительно уровня игрры Амера Miracle аль-Баркави и Анатана ana Фама. Геймер считает, что один самых разнообразных вариативных игроков является Miracle, однако чемпион The International ana всё равно лучше.

Считаю ли я Miracle- одним из лучших и разнопуловых игроков? Да, я считаю, что Miracle- — абсолютное чудо. Это игрок в «Доте», который очень сильно чувствует игру. Но ana лучше все равно.

ILTW выступает за микс Live to Win с 24 октября 2020 года, однако находится на контрактных обязательствах у организации Virtus.pro. За российский микс киберспортсмен сыграл 13 игр, из них в восьми одержал победу и пять проиграл.

Ранее свободный игрок в Dota 2 Владимир No[o]ne Миненко поделился информацией о том, что разработчики игры Valve в ближайшее время будут выпускать ещё один патч, который затронет общие составляющие игры. Киберспортмен заявил, что будет изменена экономика и ландшафт.