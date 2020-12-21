Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча РПЛ, Дмитрий Алиев не выступит на чемпионате России по фигурному катанию, — эти и другие новости дня на Nevasport.

Тедеско получил дисквалификацию на 3 матча за инцидент после игры «Спартак» — «Сочи»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско получил дисквалификацию на три матча чемпионата России за поведение на игре против «Сочи» в матче 18-го тура РПЛ. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение отстранить тренера «Спартака» на 3 игры РПЛ, а также оштрафовать на 50 тысяч рублей. Также аналогичный денежный штраф получил Дмитрий Бородин, тренер вратарей «Сочи».

Алиев пропустит чемпионат России в Челябинске

Российский фигурист, чемпион Европы Дмитрий Алиев пропал из списка тренировочных групп на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. По данным СМИ, в начале декабря у фигуриста была пневмония, однако изначально он попал в список участников чемпионата России и был включён в список тренировочных групп на 23 декабря. Файл с расписанием тренировок размещен на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России. Позже Алиев сам рассказал, что «не смогу обмануть природу».

Нортуг приговорен к семи месяцам тюремного заключения

Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Петтер Нортуг был приговорен к семи месяцам тюремного заключения. Как сообщает NRK, Нортуг будет отбывать наказание за безрассудное вождение автомобиля, которое он снимал на мобильную камеру. Кроме того, спортсмен инкриминируют хранение наркотиков. Также известный норвежский лыжник навсегда лишен права управлять автомобилем. На практике права могут вернуть, то только спустя пять лет после нарушения. Обсудив дело со своим адвокатом, Нортуг согласился с материалами дела.

ВФЛА сообщила о дисквалификации четырех спортсменок за допинг

Всероссийская федерация лёгкой атлетики заявила о дисквалификации четырёх представителей королевы спорта за нарушение антидопинговых правил. Бегунья на 800 метров Анастасия Баздырева дисквалифицирована с 28 января 2018 года на 8 лет за применение рекомбинантного ЕРО. Бегунья Марина Пантелеева наказана на четыре года. Спортсменке вменяется применение станозолола. Марина Поспелова дисквалифицирована на два года за использование рекомбинантного ЕРО. Также дисквалифицирована толкательница ядра Олеси Свиридовой.